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В Челябинской области мужчина напал на пассажиров рейсового автобуса

Три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области

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Shutterstock

Неизвестный мужчина напал на пассажиров автобуса, который двигался по маршруту Челябинск — Чесма, три человека пострадали. Об этом сообщило в Telegram-канале региональное МВД.

Перед нападением в салоне транспортного средства на 69-м километре трассы случился конфликт.

«В автобусе произошла словесная ссора, которая переросла в драку, в результате пострадали три пассажира, в том числе одному из пострадавших причинены резаные раны», – отметили в ведомстве.

Водитель остановил автобус. После чего злоумышленник скрылся, а очевидцы вызвали правоохранительные органы. Они сообщили правоохранителям, что нападавший выглядел лет на 50. По словам очевидцев, он ушел в сторону поселка Красногорского.

Пострадавшим вызвали скорую помощь, а сотрудники полиции направились на поиск дебошира. В результате его нашли в лесополосе и доставили в отделение.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель автобуса избил девушку и пытался уехать с места ДТП.

Ранее стало известно, что в Новосибирске не менее восьми человек устроили массовую драку на проезжей части около автобусной остановки, заблокировав при этом движение транспорта.

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