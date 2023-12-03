Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В сети появились кадры аварии с Бастой

Mash на Мойке опубликовал кадры аварии с Бастой

close
100%
Роман Кульгускин/РИА «Новости»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в аварию на Южной дороге в Санкт-Петербурге. Момент аварии опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации Telegram-канала, черный Mercedes Maybach Басты столкнулся с автомобилем Kia на Южной дороге, после чего съехал в сугроб на обочине. Пострадавших в результате аварии нет.

«Вскоре после столкновения пассажир Вася Вакуленко покинул место ДТП. Ноггано и Нинтендо тоже», — говорится в сообщении.

До этого RT сообщал, что Maybach, в котором находился рэпер Баста, попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге. В автомобиле сработали подушки безопасности.

В середине ноября Баста показал редкий семейный кадр с женой Еленой Пинской. На фото пара позировала в летних образах и в солнцезащитных очках.

Рэпер женился на своей возлюбленной Елене Пинской 12 июня 2009 года.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий