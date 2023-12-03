В сети появились кадры аварии с Бастой

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в аварию на Южной дороге в Санкт-Петербурге. Момент аварии опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации Telegram-канала, черный Mercedes Maybach Басты столкнулся с автомобилем Kia на Южной дороге, после чего съехал в сугроб на обочине. Пострадавших в результате аварии нет.

«Вскоре после столкновения пассажир Вася Вакуленко покинул место ДТП. Ноггано и Нинтендо тоже», — говорится в сообщении.

До этого RT сообщал, что Maybach, в котором находился рэпер Баста, попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге. В автомобиле сработали подушки безопасности.

В середине ноября Баста показал редкий семейный кадр с женой Еленой Пинской. На фото пара позировала в летних образах и в солнцезащитных очках.

Рэпер женился на своей возлюбленной Елене Пинской 12 июня 2009 года.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.