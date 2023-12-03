В районе Сум произошли взрывы

Несколько взрывов зафиксировали в районе города Сумы в период действия воздушной тревоги. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

«Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», — уточнили в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действует режим воздушной тревоги. Кроме того, сирены слышны в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В ночь на 3 декабря воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины. Накануне тревогу периодически объявляли как по всей стране, так и в отдельных регионах.

До этого глава Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения призвал граждан страны реагировать на сигналы воздушных тревог.

2 декабря украинские СМИ написали о взрывах в Херсоне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.