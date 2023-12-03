На рынке в Набережных Челнах прекратилось открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в Набережных Челнах, где вечером в субботу, 2 декабря, начался пожар, раскинувшийся на площади 6,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разборка конструкций», — заявили в МЧС.

Пожар начался в здании авторынка «Гараж-500» — загорелась кровля.

До этого пожар в торговых рядах на территории авторынка «Гараж-500» в Набережных Челнах в Татарстане удалось локализовать на площади 6,8 тыс. кв. м.

Кроме того, в Геленджике около десяти домов сгорели из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на хуторе Бетта. После сильного шторма владелец решил высушить одно из зданий, для этого он использовал обогреватель. Так как дом возводили из легковоспламеняющихся материалов, после замыкания постройка вспыхнула.

Ранее в МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод».