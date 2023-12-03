Психолог рассказал, почему некоторым людям грустно в праздники

Люди, которые тщательно скрывались от личных проблем за рабочими проектами, в новогодние праздники остаются один на один с собой и звенящей тишиной вокруг, из-за чего испытывают грусть и одиночество. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Одиночество – самая гнетущая, но не единственная причина почему люди грустят в праздники. Существует несколько причин, по которым праздники могут вызывать негативные чувства. Праздники часто становятся поводом для самооценки и рефлексии, когда мы подводим итоги уходящего года. Сравнение себя с другими людьми, которые, кажется, живут лучше, выглядят более успешными и счастливыми, редко проходит без самоедства. Люди начинают душить себя, фокусируясь на негативе и провалах: не достиг, чего хотел, не смог изменить, что не устраивает, не заработал, не завел отношения и тому подобное», — объяснил психолог.

По словам эксперта, важно быть реалистичным и позитивным в своих ожиданиях, ценить свои достижения и возможности, а также признавать свои слабости и ошибки.

«Праздники могут напоминать и о потерях, которые человек пережил. Это может быть утрата близких людей, потеря работы, проблемы со здоровьем, расставание и другие проблемы. Ворошение прошлых обид, потерь и переживаний вызывает букет негативных эмоций, которые усиливают друг друга: тоска, самообвинение и горе. Важно дать себе право на эти чувства, не подавлять их и не стыдиться. В такие моменты необходимо искать поддержку у других людей, которые могут понять, утешить и помочь», — рекомендовал специалист.

Длинные праздники также часто связаны с эмоциональным давлением, которое люди сами себе организуют.

«Стресс усиливается с приближением 31 декабря, когда вы пробуете жонглировать бесконечным количеством задач, которые надо решить до Нового года, и одновременно удовлетворить ожидания от праздника. У многих есть установка, что каждый обязан покупать подарки, готовить праздничный стол, украшать дом, посещать мероприятия, отправлять поздравления, быть веселыми и дружелюбными. Бесконечная череда праздничных «обязаловок» зачастую утомляет, раздражает, при эмоциональной перегрузке приводит к конфликтам и после развивает чувство вины.

В предновогоднем марафоне «успеть все до Нового года» важно установить свои границы и сказать «нет» тому, что нас не радует, не интересует или не вписывается в бюджет. Дайте себе время осознать, что вам реально нравится и приносит удовольствие, а не то, что навязано рекламой», — добавил Самбурский.

Однако одиночество — основная проблема.

«Отсутствие близких людей в обычные дни одиночки легко замещают переработками, но в праздники даже самые большие трудоголики уходят на каникулы и возникает вакуум. Если человека никто не ждет и поздравления приходят только от коллег и партнеров, это вызывает ощущение неполноценности и ненужности. Независимо от праздников, если возникают такие ощущения, важно вспомнить, что люди — социальные животные и нуждаются в общении. Важно искать общение с теми людьми, которые могут поддержать, понять и принять», — резюмировал психолог.

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