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Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал-майор ВДВ Александр Солуянов

Герой Советского Союза Александр Солуянов умер в 69 лет

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Mihenator/ru.wikipedia.org

Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена центрального правления «Союза десантников России» Валерия Юрьева.

«Да, умер», — сказал Юрьев.

19 декабря Солуянову должно было исполниться 70 лет.

Звание Героя Советского Союза военнослужащий получил в ноябре 1984 года за мужество и героизм, проявленные в Афганистане. Там он принял участие в десятках операциях, среди которых — в Пандж­шерском ущелье. В феврале 1984 года батальон под командованием Солуянова штурмовал занятые противником господствующие высоты. Он проявил себя как умелый командир, выполняя поставленные задачи.

Генерал исполнял роль «батяни-комбата» в популярном клипе группы «Любэ».

В конце ноября умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев.

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