В Саратове столкнулись автобус и большегруз

Автобус и большегруз столкнулись в Саратове, из-за чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Пострадали 10 человек, из них 5 доставили в больницу, остальные от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием нескольких автомобилей. Инцидент произошел на Староникольской улице. В районе дома №2 столкнулись несколько машин. Точное количество транспортных средств не уточняется. В Дептрансе предупредили водителей о том, что в районе, где произошла авария, движение затруднено и посоветовали выбирать альтернативные пути.

До этого в Москве на Киевском шоссе произошло массовое ДТП с участием уснувшего водителя. Инцидент произошел на 34-м километре трассы. После аварии с «Газелью», вторая участница ДТП, водитель Volkswagen, ожидала сотрудников ГИБДД. Когда правоохранители приехали и стали грузить автомобиль на эвакуатор, москвичка села в машину Госавтоинспекции. Вскоре в них врезалась фура, что привело к возгоранию транспортных средств, в том числе и эвакуатора.

Ранее в ДТП с грузовиком на ЦКАД водителю оторвало кисть руки.