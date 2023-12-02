Напавший на американца Уилана в колонии турок находится в больнице

Турок, напавший в колонии на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, проходит лечение в больнице. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков. Он отметил, что, если бы охрана оперативно не вмешалась в конфликт, то «Пол угробил бы» накинувшегося на него заключенного.

«Пол — это боец, старший офицер по морской пехоте армии США. У него серьезная подготовка и эти все нападки — это детский сад. Он сам разберется, сам решит вопрос. Я серьезно не воспринимаю это. Я жалею того, кто напал, не Пола. Хорошо, что местные спецслужбы вмешались в конфликт, потому что Пол угробил бы его до конца. Они пришли в помощь вовремя. Но, в любом случае, поймите одно, что Пол — это офицер, который таких нападок на себя не простит никогда. [Нападавший] сейчас лежит на больничке, отдыхает», — сказал Жеребенков.

Ранее он сообщал, что Уилан отбывает наказание в спецзоне с другими иностранцами, которые в основном были задержаны за контрабанду наркотиков.

29 ноября РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Мордовии сообщило, что между осужденным за шпионаж американцем Полом Уиланом и другим заключенным произошел конфликт «на бытовой почве». Последний нанес Уилану «удар рукой в область левой стороны лица». Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре американца фельдшером была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в мордовскую исправительную колонию №17 строгого режима. Свою вину он не признает.

Администрация президента США в 2022 году предлагала России обменять баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. В передаче Уилана российская сторона отказала.

Ранее обвиняемому в шпионаже американскому журналисту Гершковичу продлили арест.