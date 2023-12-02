В Калуге арестованы все подозреваемые в похищении восьмилетней девочки

Суд в Калуге арестовал на два месяца 37-летнюю подозреваемую в похищении восьмилетней девочки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Калужской области в своем Telegram-канале.

Аналогичное решение суд вынес в отношении 44-летнего подозреваемого и его 21-летнего соучастника. СК отметил, что старший из мужчин был судим за преступления против собственности и личности.

До этого под арест на два месяца отправили еще одного фигуранта этого дела – 40-летнего мужчину, который ранее был судим. Таким образом, меру пресечения избрали всем подозреваемым.

Telegram-канал Shot сообщал, что похитители 8-летней второклассницы из Козельска в Калужской области жили шведской семьей. По данным журналистов, 37-летняя подозреваемая в похищении жила в доме своей матери одновременно с бывшим и нынешним супругами и несколькими маленькими детьми от предыдущих браков.

1 декабря в Калужской области задержались четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки. Второклассницу украли недалеко от дома 29 ноября, когда она возвращалась из школы, и потребовали от ее матери выкуп — 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Она рассказала, что сперва похитители отвезли ее в неизвестную квартиру, но затем по каким-то причинам отпустили.

Ранее похищенная девочка из Козельска пожаловалась похитителям на невкусную еду.