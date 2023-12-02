Петербурженка попала в больницу с травмой шеи после ссоры с пенсионером в коммуналке

В Петербурге конфликт между соседями по коммунальной квартире закончился ножевыми ранениями. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Приморском районе города 29 ноября. В полицию обратилась 42-летняя петербурженка и заявила, что 67-летний сосед напал на нее с ножом. Причиной такого поведения стали «личные неприязненные отношения».

Женщину госпитализировали с травмой левой голени и шеи. Медики оказали ей помощь, после чего направили на амбулаторное лечение.

«Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы ОР на месте происшествия», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Петербурге мужчина снял комнату в коммунальной квартире и украл у собственника почти миллион рублей.