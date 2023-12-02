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На Алтае открылся всесезонный курорт Сбера «Манжерок»

Герман Греф официально открыл курорт Сбера «Манжерок»

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Пресс-служба Сбера

В республике Алтай состоялось открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок», сообщает пресс-служба Сбера.

Все желающие смогли посетить зимнюю ярмарку и городской праздник с участием местных артистов, танцевальных коллективов и звезд эстрады. Украшением церемонии стало шоу дронов, рассказывающее легенду о создании Алтая, и праздничный салют.

«Я от всей души, от имени всей нашей команды Сбера и команды курорта «Манжерок» рад приветствовать вас здесь и сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами! Мы рады видеть ваши счастливые лица и улыбки», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Также Греф поблагодарил жителей республики.

«Отдельно хочу сказать большое спасибо жителям республики. Мы приехали сюда и и стараемся соразмерять все с ценностями, культурой и традициями алтайского народа», — добавил Греф.

Горнолыжный сезон 23/24 на курорте «Манжерок» уже стартовал. К зимнему сезону там построено еще 7 км трасс, а их общая протяженность достигла 30 км.

На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов.

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