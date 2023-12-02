Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за непогоды

В воскресенье, 3 декабря, в Москве ожидаются метель и сильный снег. Жителей столицы попросили быть осторожными при нахождении на улицах города, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ветер может достигать порывов до 16 метров в секунду.

«Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается слабый снег и до -6°C. По словам синоптика, 2 декабря погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, местами пройдет слабый снег.

Синоптик добавил, что ветер в субботу будет дуть юго-западный, слабый, а его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление расти не будет — к вечеру оно составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.