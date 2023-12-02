Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве несколько машин столкнулись на Староникольской улице

В Москве на Староникольской улице произошло массовое ДТП

close
100%
Depositphotos

В Москве правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Дептранс в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на Староникольской улице. В районе дома №2 столкнулись несколько машин. Точное количество транспортных средств не уточняется.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сообщается в публикации.

В Дептрансе предупредили водителей о том, что в районе, где произошла авария, движение затруднено и посоветовали выбирать альтернативные пути.

Ранее в Москве на шоссе несколько машин загорелись из-за ДТП с уснувшим водителем.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий