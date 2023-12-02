В Москве несколько машин столкнулись на Староникольской улице

В Москве правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Дептранс в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на Староникольской улице. В районе дома №2 столкнулись несколько машин. Точное количество транспортных средств не уточняется.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сообщается в публикации.

В Дептрансе предупредили водителей о том, что в районе, где произошла авария, движение затруднено и посоветовали выбирать альтернативные пути.

Ранее в Москве на шоссе несколько машин загорелись из-за ДТП с уснувшим водителем.