Стало известно, туристы какой страны чаще остальных посещают Пхукет

Россияне стали самыми частыми зарубежными туристами на тайском острове Пхукет в 2023 году. Об этом сообщает Генеральное консульство РФ на Пхукете, пишет «Интерфакс».

Согласно информации диппредставительства, в период с января по ноябрь текущего года 697 тыс. российских туристов нанесли визит в азиатский курорт.

«По этому показателю россияне занимают первое место среди иностранных туристов на острове», — подчеркивается в публикации.

По данным генконсульства, накануне на тайском курорте состоялись учения по обеспечению безопасности туристов на воде. На мероприятиях присутствовали премьер-министр Таиланда Сретта Тхависин и генеральный консул Российской Федерации Владимир Соснов. Поводом для проведения учений стало возросшее количество несчастных случаев с туристами в море в связи с пренебрежением знаками о запрете купания при мощных волнах.

До этого аналитики программы лояльности СберСпасибо провели опрос и выяснили, что самым востребованным направлением для предновогоднего отпуска у россиян стал Пхукет.

Ранее в Таиланде увеличили срок безвизового пребывания россиян в стране.