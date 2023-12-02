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В Москве к экстренной посадке готовится самолет

112: самолет Airbus А320 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

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Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет Airbus А320 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным канала, вынужденная посадка планируется из-за отказа одного из двигателей.

29 ноября сообщалось, что рейс, следовавший из Петербурга в Самарканд, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира. Инцидент произошел на борту рейса HH786 авиакомпании Qanot Sharq. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Помимо этого, персонал попросил доставить карету скорой помощи к борту.

1 декабря стало известно, что в аэропорту Южно-Сахалинска произошла аварийная посадка пассажирского Boeing. По информации Telegram-канала Shot, причиной стала поломка шасси в носовой части самолета: во время полета произошло резкое снижение давления в правом колесе.

Ранее в США арестовали пассажира самолета, который вышел на крыло через аварийный выход.

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