Певец Шарлот арестован

Кировский районный суд Самары выбрал меру пресечения певцу Эдуарду Шарлоту. Об этом сообщает 63.ru.

Исполнителя арестовали. Под стражей он пробудет два месяца.

Ранее Шарлота задержали сразу же после того, как он прилетел в аэропорт Пулково из Еревана. В отношении певца возбуждены три уголовных дела. Его обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Все дела были возбуждены после того, как в своих социальных сетях Шарлот опубликовал видео, где фигурировала георгиевская лента, распятие и портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во время судебного заседания музыкант зачитал стихи в свою защиту. Он также заявил, что не согласен с доводами следователей, но подчеркнул, что не отрицает свою причастность к преступлениям.

Ранее в Крыму правоохранители организовали проверку местного жителя на пропаганду нацизма после того, как увидели его татуировки.