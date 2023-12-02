Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Релоканты в Армении рассказали о росте цен в стране

РБК: релоканты в Армении заявили о росте цен на услуги и проживание

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Приезд российских релокантов оказал сильное влияние на стоимость товаров и услуг в Армении. Об этом сообщает телеканал РБК.

Отмечается, что цены поднялись почти на все. Так, стрижка в Армении сейчас стоит около 2,6 — 5,5 тысяч рублей. Как рассказала одна из переехавших россиянок, комфортный уровень жизни в стране начинается от $3 тысяч на человека.

Другая гражданка России рассказала, что стоимость одного литра бензина АИ-95 там достигает 142 рублей. Отмечается, что в Армении переехавшие россияне активно создают инфраструктуру для русских.

В марте глава Министерства экономики Армении Веган Керобян заявлял, что в 2022 году в страну прибыли более 100 тысяч российских граждан.

22 ноября главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина рассказала, что в Россию вернулось 26% релокантов, которые ищут работу.

В октябре газета Financial Times писала, что бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию из-за ухудшения условий жизни за рубежом и обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ждет возвращающихся в страну релокантов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий