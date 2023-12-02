Релоканты в Армении рассказали о росте цен в стране

Приезд российских релокантов оказал сильное влияние на стоимость товаров и услуг в Армении. Об этом сообщает телеканал РБК.

Отмечается, что цены поднялись почти на все. Так, стрижка в Армении сейчас стоит около 2,6 — 5,5 тысяч рублей. Как рассказала одна из переехавших россиянок, комфортный уровень жизни в стране начинается от $3 тысяч на человека.

Другая гражданка России рассказала, что стоимость одного литра бензина АИ-95 там достигает 142 рублей. Отмечается, что в Армении переехавшие россияне активно создают инфраструктуру для русских.

В марте глава Министерства экономики Армении Веган Керобян заявлял, что в 2022 году в страну прибыли более 100 тысяч российских граждан.

22 ноября главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина рассказала, что в Россию вернулось 26% релокантов, которые ищут работу.

В октябре газета Financial Times писала, что бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию из-за ухудшения условий жизни за рубежом и обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ждет возвращающихся в страну релокантов.