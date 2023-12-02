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Стали известны подробности жизни похитителей второклассницы из Калужской области

Shot: похитители второклассницы из Калужской области жили шведской семьей

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Лиза Алерт

Похитители 8-летней второклассницы Златы из Козельска в Калужской области жили шведской семьей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, 37-летняя Ирина Новикова жила в доме своей матери одновременно с бывшим и нынешним супругами и несколькими маленькими детьми от предыдущих браков.

Уточняется, что в похищении ребенка участвовали Ирина Новикова, ее нынешний муж Аркадий, бывший супруг — Дмитрий и старший сын Андрей, который проживает отдельно, но решил приехать к матери незадолго до преступления.

Соседи признались, что семья переехала недавно. Людей они избегали, держали на участке овец, баранов и несколько собак.

При этом, как уточняет Shot, мать подозреваемой в участии в похищении отрицает участие своих родственников в преступлении. Женщина утверждает, что в день похищения они ездили в город только для того, чтобы забрать покупки из пункта выдачи маркетплейса.

До этого спикер СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова сообщила, что похищенная 8-летняя девочка из Козельска пожаловалась на невкусную еду.

Ранее в Калужской области задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки.

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