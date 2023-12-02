На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла серьезная авария с участием трех машин

На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за масштабной аварии. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел на 153-м километре трассы. По предварительной информации, водитель грузовика марки Volvo врезался в стоящую посередине проезжей части без опознавательных световых сигналов и знака аварийной остановки автомашину «Лада».

Второго участника отбросило на полосу, по которой двигался еще один водитель. Когда медики приехали на место, мужчина не двигался.

На месте работают правоохранители. Им предстоит установить все причины произошедшего. По факту произошедшего проводится проверка.

Известно, что водитель «Лады» ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Остальные участники привлекались к ответственности.

Ранее на Камчатке автомобиль на скорости сбил группу военных.