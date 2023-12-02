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Мужчина с ножом напал на восьмиклассника в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге мужчина с ножом напал на школьника

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Shutterstock

14-летний школьник попал в больницу с ножевым ранением в тяжелом состоянии после нападения на улице. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах домов в Красносельском районе Петербурга. В полицию обратилась мать 14-летнего подростка, женщина сообщила, что ее сына госпитализировали в больницу с ножевым ранением в тяжелом состоянии.

По словам женщины, на ребенка напал пожилой мужчина, вооруженный ножом. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении, им оказался 62-летний гражданин Таджикистана, мужчина был судим за незаконный оборот оружия.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо подростку и изрезал его ножом рядом со школой.

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