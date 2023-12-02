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На Камчатке автомобиль на скорости сбил группу военных, пострадали более шести человек

На Камчатке машина на скорости сбила группу людей в военной форме

На Камчатке водитель влетел в группу военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на трассе «Петропавловск-Камчатский–Елизово». Владелец машины ехал на скорости около 80 км/час. Спустя некоторое время он наехал на нескольких людей в военной форме, на одном из них был светоотражающий жилет.

В результате пострадали не менее шести человек. Один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Камчатка-Информ, рядом с местом происшествия находится военный городок. Серьезные травмы получили четыре человека. Наиболее вероятно, пострадавшие были солдатами-срочниками. Автомобиль после столкновения вылетел в кювет.

Ранее под Воронежем женщину на дороге трижды сбили машины.

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