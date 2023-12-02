Доходы бюджета Петербурга превысили триллион рублей

В бюджет Северной столицы с начала года поступил 1 трлн рублей. Как и в прошлом году, знаковая для города планка раньше намеченного срока, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил жителей и бизнес за ответственный и честный подход, подчеркнув, что большая часть (97%) поступлений в бюджет — платежи петербургских предпринимателей и горожан в виде налогов, арендных и других обязательных платежей. Остальные 3,5%, или 35 млрд рублей, — межбюджетные трансферты.

Александр Беглов отметил, что положительная динамика поступления доходов в городскую казну позволила осенью скорректировать в большую сторону доходную часть бюджета. Изменения были отражены в законе о бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год.

«В этом году бюджет исполняется в условиях значимых изменений федерального законодательства. Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но несмотря на все особенности финансового года в бюджет уже поступило 1 трлн 27 млрд рублей», — констатировал губернатор.

В пресс-службе губернатора и правительства Санкт-Петербурга уточнили, что крупнейшими источниками доходной части бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Они составили почти 724 млрд рублей практически в равных долях (353 млрд рублей — налог на прибыль, 371 млрд рублей — НДФЛ).

Кроме того, значительные объемы налоговых доходов обеспечили специальные налоговые режимы (платежи малого и среднего бизнеса, а также самозанятых) и имущественные налоги — 76 млрд рублей и 74 млрд рублей соответственно.

Еще на 82 млрд рублей бюджет пополнился за счет всех неналоговых платежей, самые крупные из которых — доходы от использования и продажи государственного имущества, доходы от размещения средств бюджета, плата за проезд, доходы от платных парковок и штрафы.

По словам Александра Беглова, стабильное поступление доходов позволяет городу своевременно и в полном объеме исполнять социальные обязательства, финансировать расходы развития, которые в бюджете на 2023 год составляют 25% от общего объема расходов.