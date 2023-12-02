Полсотни авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Расписания».

По состоянию на 08.45 мск, во Внуково задержаны 14 рейсов и семь отменены, в Домодедово задержаны 14 рейсов и два отменены, в Шереметьево задержаны 16 рейсов. По предварительным данным, причиной этому стала плохая погода.

30 ноября в московских аэропортах задерживали или отменяли около 30 рейсов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на российские регионы надвигаются аномальные холода. По его словам, в отдельных регионах морозы будут достигать -40... -50°С.

В субботу, 2 декабря, в Москве ожидается до -7°С, гололедица и небольшой снег.

При этом МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве на 3 декабря.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.