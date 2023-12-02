Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полсотни авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Более 50 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды

close
100%
Shutterstock

Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Расписания».

По состоянию на 08.45 мск, во Внуково задержаны 14 рейсов и семь отменены, в Домодедово задержаны 14 рейсов и два отменены, в Шереметьево задержаны 16 рейсов. По предварительным данным, причиной этому стала плохая погода.

30 ноября в московских аэропортах задерживали или отменяли около 30 рейсов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на российские регионы надвигаются аномальные холода. По его словам, в отдельных регионах морозы будут достигать -40... -50°С.

В субботу, 2 декабря, в Москве ожидается до -7°С, гололедица и небольшой снег.

При этом МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве на 3 декабря.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий