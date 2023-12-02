На Украине анонсировали открытие аэропорта Борисполь

Украинский международный аэропорт Борисполь, расположенный в Киевской области, скоро вновь откроет свои двери и сможет отправлять и принимать воздушные суда. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, чьи слова приводит новостной портал «Украина.ру».

«Я уверен: символические посадочные талоны <...> скоро станут настоящими», — заявил он на встрече с представителями дипломатического корпуса в аэропорту Борисполь.

По словам Ермака, безопасность объекта обеспечена благодаря силам обороны республики и помощи государств-союзников.

Как отметил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига, Борисполь был первым объектом, который закрыли после начала спецоперации и ему же суждено стать первым открытым, когда «позволит ситуация».

Аэропорт Борисполь приостановил свою работу в феврале прошлого года. Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины оказались под запретом.

Ранее взрывы произошли в Киеве и Борисполе.