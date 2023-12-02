Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине анонсировали открытие аэропорта Борисполь

Глава офиса президента Украины Ермак анонсировал открытие аэропорта Борисполь

close
100%
РИА «Новости»

Украинский международный аэропорт Борисполь, расположенный в Киевской области, скоро вновь откроет свои двери и сможет отправлять и принимать воздушные суда. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, чьи слова приводит новостной портал «Украина.ру».

«Я уверен: символические посадочные талоны <...> скоро станут настоящими», — заявил он на встрече с представителями дипломатического корпуса в аэропорту Борисполь.

По словам Ермака, безопасность объекта обеспечена благодаря силам обороны республики и помощи государств-союзников.

Как отметил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига, Борисполь был первым объектом, который закрыли после начала спецоперации и ему же суждено стать первым открытым, когда «позволит ситуация».

Аэропорт Борисполь приостановил свою работу в феврале прошлого года. Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины оказались под запретом.

Ранее взрывы произошли в Киеве и Борисполе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий