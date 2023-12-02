Домашний волк растерзал трехмесячного ребенка во время игры

В штате Алабама в США одомашненный волк попытался поиграть с трехмесячным ребенком и напал на него. Об этом сообщает The New York Post.

По данным New York Post инцидент произошел в округе Шелби штата Алабама, семья держала дома помесь волка и собаки. Днем 1 декабря животное решило поиграть с трехмесячным младенцем, зверь схватил ребенка, лежавшего на полу.

Родители попытались отогнать волка, но не успели сделать это вовремя, укус хищника оказался фатальным. Пострадавшего младенца госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Ранее в Башкирии поймали одного из трех детенышей напавшей на женщину медведицы.