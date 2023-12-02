Александр Сорос – сын американского финансиста Джорджа Сороса – договорился с украинскими властями о выделении 400 кв. км плодородных черноземных земель под захоронение опасных отходов. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил французский журналист-фрилансер Жюль Венсен со ссылкой на данные, полученные от анонимного источника из министерства сельского хозяйства Украины.

Согласно материалам, которые журналист выложил в соцсети, соответствующее соглашение было достигнуто во время встречи между Соросом-младшим и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, прошедшей 7 ноября. По условиям соглашения, Украина бессрочно и безвозмездно передает западным компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Среди компаний — Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.

По информации источника, речь идет о землях в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Минсельхоз попросили скоординировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 кв. км», говорится в письме источника, которое приводит Венсен.

Журналист заявил, что это решение является «фатальным». По его словам, это сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и «причинит невосстановимый ущерб» экосистеме данных регионов.

До этого представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев заявил, что западные кураторы практически списали со счетов Киев и разрабатывают планы по присвоению территорий Украины.

Ранее в Европарламенте обвинили Зеленского в продаже государственных земель.