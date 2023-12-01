Керченскую паромную переправу временно закрыли из-за погоды

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, ограничения были введены в 14:05 по местному времени (совпадает с мск).

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

До этого в Минтрансе РФ сообщали, что погодные условия позволили возобновить перевалку грузов и перевозки пассажиров в портах Черноморского побережья. Практически все поезда, следующие на Черноморское побережье, введены в график.

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