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КНР заберет у Британии двух панд, переданных 12 лет назад

Ван Вэньбинь: две гигантские панды, переданные КНР Британии, вернутся на родину

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Mikhail Tereshchenko

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в ходе брифинга, что Китай заберет у Великобритании двух гигантских панд, переданных британской стороне в 2011 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ван Вэньбиня, это соответствует соглашению о сотрудничестве, заключенному между двумя странами.

«Гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора <...> Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия», — поделился официальный представитель МИД КНР.

Он добавил, что в Китае готовы к встрече животных и с нетерпением их ждут.

Китай передает панд мировым зоопаркам в рамках дипломатической стратегии Пекина. При этом действует ряд условий — панды, как и их детеныши, остаются собственностью Китая.

До этого генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что маленький детеныш панды начал ползать.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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