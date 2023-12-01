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На Урале воспитатель частного детского сада вывихнула руку трехлетнему мальчику

В Екатеринбурге воспитатель частного детсада вывихнула руку трехлетнему мальчику

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Телеграм-канал ДНО ИСЕТИ

В Екатеринбурге воспитатель частного детского сада взяла ребенка за руку и вывихнула ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Дно Исети».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из детских садов города. Воспитатель взяла игравшего ребенка за руку и потащила в соседнюю комнату. По словам матери мальчика, у него диагностировали вывих.

«Вывих руки у ребенка, подошли к воспитателю поговорить она сказала что вообще не сожалеет о содеянном, т.е об извинениях даже и речи нет. Боюсь представить что она сделала с ним в той комнате», — рассказала мать мальчика, передает Telegram-канал.

По данным E1.RU, воспитатель сообщила, что сама отправила видео инцидента матери ребенка и извинилась перед ней. По словам женщины, у мальчика слабые суставы и ранее он получал травму в другом детском саду.

Ранее в Серове воспитательница вывихнула руку трехлетней девочке.

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