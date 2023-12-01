Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар на рынке «Садовод» потушили

«360»: пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили

Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили в 17:03. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным канала, при борьбе с огнем пострадал пожарный. 22-летний юноша госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

До этого на «Садоводе» рассказали, что горящий рынок «продолжает спокойно работать».

«Там один контейнер задымился, а так все нормально. Дым просто есть, а люди работают. Пожарные на линию не пускают, приехали, линию закрыли, чтобы им доступ был тушить. Все работают, мы сами работаем. Народу как обычно, клиенты ходят спокойно, как в обычный день. Такого, чтобы «ваааа, бежим», нет. Спокойно все работают», — сказал он.

Днем 1 декабря на вещевом рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы. Площадь возгорания составила 350 кв.м.

Ранее в МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий