Пожар на рынке «Садовод» потушили

Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили в 17:03. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным канала, при борьбе с огнем пострадал пожарный. 22-летний юноша госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

До этого на «Садоводе» рассказали, что горящий рынок «продолжает спокойно работать».

«Там один контейнер задымился, а так все нормально. Дым просто есть, а люди работают. Пожарные на линию не пускают, приехали, линию закрыли, чтобы им доступ был тушить. Все работают, мы сами работаем. Народу как обычно, клиенты ходят спокойно, как в обычный день. Такого, чтобы «ваааа, бежим», нет. Спокойно все работают», — сказал он.

Днем 1 декабря на вещевом рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы. Площадь возгорания составила 350 кв.м.

Ранее в МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод».