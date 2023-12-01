Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во время сноса дома в Воркуте экскаватор перевернулся и попал на видео

В Воркуте экскаватор опрокинулся во время сноса дома

В Воркуте во время сноса здания перевернулся экскаватор. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Лермонтова. Во время демонтажа дома экскаватор, при помощи которого производился снос, перевернулся. Это произошло из-за обрушения неустойчивого материала под машиной, рассказали строители.

Сообщается, что демонтажем здания по договоренности с городской мэрией занималась компания «Воркутауголь». После произошедшего работы по сносу дома приостановили.

До этого в Миассе экскаватор провалился под землю в глубокую яму и раздавил машину на парковке. Инцидент произошел во время ремонта трубопровода около местного детского сада.

Ранее в Подмосковье задержали банду серийных угонщиков экскаваторов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий