Во время сноса дома в Воркуте экскаватор перевернулся и попал на видео

В Воркуте во время сноса здания перевернулся экскаватор. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Лермонтова. Во время демонтажа дома экскаватор, при помощи которого производился снос, перевернулся. Это произошло из-за обрушения неустойчивого материала под машиной, рассказали строители.

Сообщается, что демонтажем здания по договоренности с городской мэрией занималась компания «Воркутауголь». После произошедшего работы по сносу дома приостановили.

До этого в Миассе экскаватор провалился под землю в глубокую яму и раздавил машину на парковке. Инцидент произошел во время ремонта трубопровода около местного детского сада.

Ранее в Подмосковье задержали банду серийных угонщиков экскаваторов.