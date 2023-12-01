В Петербурге горит ангар мебельного завода

В Санкт-Петербурге горит ангар на мебельном производстве. Местный Telegram-канал 78 сообщает о взрыве баллона с химикатами.

Причиной пожара называют возгорание White spirit.

В МЧС сообщили о локализации пожара на площади 200 кв.метров. К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 25 человек личного состава ведомства.

До этого в Петербурге из-за электросамоката загорелась квартира.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на Ковалевской улице. Электросамокат загорелся и спровоцировал пожар — пострадал хозяин транспортного средства.

Владельца электросамоката экстренно госпитализировали. Подробной информации о состоянии мужчины не поступало. Сейчас медики борются за его жизнь.

По предварительным данным, инцидент произошел в связи с возгоранием аккумулятора транспортного средства. Точные причины и обстоятельства на текущий момент не сообщаются — их предстоит выяснить специалистам.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.