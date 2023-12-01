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Организаторы мероприятий заявили о выросших требованиях россиян к корпоративам

Глава Navigator Records Козин: россияне не ограничиваются банкетом и музыкой

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Depositphotos

У российских заказчиков корпоративов выросли требования к организаторам мероприятий, заявил глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин. По его словам, теперь при организации таких праздников чаще требуют внести креативную составляющую.

«Сейчас не так много мероприятий, на которых дело ограничивается банкетом и артистом, выступающим на сцене, — сказал Козин в пресс-центре НСН. — Все хотят что-то особенное: либо какие-то костюмированные дела, либо с каким-то дресс-кодом. Корпоративы становятся более иммерсивными».

Выросшую популярность на иммерсивные вечеринки подтвердила и директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова. В качестве примера она привела заказ шоу в форме детектива, участники которого должны найти преступника.

Напомним, по словам карьерного консультанта, на российских корпоративах также стали чаще отказываться от фуршетов и банкетов с большим количеством спиртного в пользу встреч с подведением итогов работы.

Ранее эксперты отрасли назвали имена трех самых дорогих артистов для заказа выступления на новогоднем корпоративе.

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