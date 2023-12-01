В Госдуме заявили, что россиян нельзя насильно заставлять проходить диспансеризацию

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года работающих россиян обяжут проходить диспансеризацию, в том числе в сфере репродуктивного здоровья. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что россиянам не будут «выкручивать руки» и оставят право самим решать, хотят ли они проходить обследование. По мнению депутата, «силовая модель» в этом вопросе себя не оправдывает.

«В любом случае, это право человека — проходить обследование или не проходить. Не обязанность как таковая. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено, и преподноситься как возможность и право прохождения ежегодной диспансеризации любому желающему, а не раз в три года, как происходит в некоторых местах. На фоне хорошей разъяснительной кампании, на фоне соответствующей работы с работодателями это даст тот эффект, о котором мы сегодня говорим и к которому стремимся. Выкручивание рук или какие-то другие силовые методы, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье, на мой взгляд, нецелесообразны сегодня. И надеюсь, что этого не будет, даже несмотря на такие довольно громкие заявления», — сказал Куринный.

Депутат также ответил на вопрос, могут ли добавить обязательные прививки в диспансеризацию на работе. По его мнению, это тоже должно быть добровольным решением гражданина.

«Есть разные прививки. Мы можем говорить о национальном календаре, мы можем говорить о прививках по эпидпоказаниям. Это совершенно разные явления. В любом случае, это опять же добровольное действие, добровольное волеизъявление. Связывать это с допуском к рабочему месту можно только в период эпидемии, в период эпидемического напряжения. Мы уже прошли такую силовую модель, она себя не оправдала», — заключил он.

С 2024 года обязательная диспансеризация будет введена для граждан на месте их работы — об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе также предусмотрено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

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