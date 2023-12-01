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От Макрона потребовали запретить систему распознавания лиц

Le Monde: депутаты ЕС потребовали от Макрона запретить систему распознавания лиц

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Global Look Press

Депутаты Европарламента обратились с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом запретить использование французской полицией алгоритмического программного обеспечения для видеонаблюдения Briefcam. Об этом сообщает газета Le Monde.

В статье издания говорится, что после раскрытия личностей потенциальных подозреваемых при расследованиях французской полиции с помощью системы распознавания лиц, 45 депутатов Европарламента обратились к французским властям в надежде оказать на них давление перед обсуждением данного вопроса в Евросоюзе.

«45 европейских депутатов левого толка опубликовали открытое письмо президенту республики Макрону, премьер-министру Элизабет Борн и министру внутренних дел Жеральду Дарманену, в котором осудили использование данного инструмента (системы распознавания лиц. — «Газета.Ru») и потребовали запретить его использование в общественных местах в рамках будущего европейского регулирования искусственного интеллекта», — пишет издание.

В середине ноября выяснилось, что французская полиция с 2015 года использует программное обеспечение израильской компании Briefcam, позволяющее автоматически распознавать на видео человека по лицу или транспортное средство по номерному знаку.

25 ноября Макрон пообещал искоренить насилие в отношении женщин во Франции, создав базу данных виновных в подобных преступлениях.

Ранее сообщалось, что более 60 российских регионов внедрили систему распознавания лиц.

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