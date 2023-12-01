В Московской области завершился ремонт дорог у медучреждений

Дорожные службы Московской области завершили ремонт покрытия у медицинских учреждений для повышения комфорта жителей региона, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Несколько лет подряд мы ремонтируем территории подмосковных больниц, поликлиник, так как состояние покрытия влияет на комфорт посетителей, в том числе маломобильных граждан. В этом году мы уже выполнили план и завершили ремонт покрытия у 21 медучреждения. Сейчас продолжаются финальные работы по благоустройству на территориях 5 объектов здравоохранения - Подольской областной клинической больницы и Подольского родильного дома, областных больниц на ул. Гражданской и Больничном проезде в Воскресенске, а также Егорьевской ЦРБ», – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках ремонта обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень.

Работы полностью завершены на территориях Чеховской областной больницы, Каширской ЦРБ, Московских областных клинических противотуберкулезных диспансеров в Балашихе и Щелкове, Электростальской ЦРБ, Щелковской областной больницы и другие.

Также покрытие обновили на территориях Мытищинский городской больницы и станции скорой помощи в Мытищах, Талдомской ЦРБ, Красногорской городской больницы и Одинцовских областных больниц в Одинцове и Звенигороде.