Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе сыра

При выборе сыра важно смотреть на его маркировку, чтобы в ней было указано «сыр», а не «сырный продукт» или «молокосодержащий продукт» с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

По ее словам, выбрать качественный продукт также поможет приложение «Честный знак», с помощью которого можно отсканировать QR-код на продукте и узнать информацию о нем.

Эксперт советует выбирать сыр, который производят согласно традиционным технологиям. При этом сыры со сниженным процентом жира и количеством соли могут потерять свой вкус, предупредила она.

«Снижение содержания жира в твердых сырах делает вкус менее выраженным. Консистенция же становится излишне твердой или грубой. <...> Для снижения содержания поваренной соли в последнее время уменьшают время выдержки сыров в рассоле и применяют рассол, содержащий смесь солей. Однако есть данные, что сыры, выдержанные в рассоле с частичной заменой поваренной соли, сильно отличаются от традиционных сыров», — отметила Павлова.

Она добавила, что жир и соль в составе сыра не принесут вреда организму здорового человека, если потреблять его в ограниченном количестве.

Ученые из Городского университета Гонконга до этого обнаружили, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, сыре и квашеной капусте, стабилизируют кровяное давление.

Ранее сообщалось, что в России вырастут цены на популярные сорта сыров.