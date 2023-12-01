Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе сыра

Специалист Павлова: снижение содержания жира в сыре повлияет на его вкус

close
100%
Depositphotos

При выборе сыра важно смотреть на его маркировку, чтобы в ней было указано «сыр», а не «сырный продукт» или «молокосодержащий продукт» с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

По ее словам, выбрать качественный продукт также поможет приложение «Честный знак», с помощью которого можно отсканировать QR-код на продукте и узнать информацию о нем.

Эксперт советует выбирать сыр, который производят согласно традиционным технологиям. При этом сыры со сниженным процентом жира и количеством соли могут потерять свой вкус, предупредила она.

«Снижение содержания жира в твердых сырах делает вкус менее выраженным. Консистенция же становится излишне твердой или грубой. <...> Для снижения содержания поваренной соли в последнее время уменьшают время выдержки сыров в рассоле и применяют рассол, содержащий смесь солей. Однако есть данные, что сыры, выдержанные в рассоле с частичной заменой поваренной соли, сильно отличаются от традиционных сыров», — отметила Павлова.

Она добавила, что жир и соль в составе сыра не принесут вреда организму здорового человека, если потреблять его в ограниченном количестве.

Ученые из Городского университета Гонконга до этого обнаружили, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, сыре и квашеной капусте, стабилизируют кровяное давление.

Ранее сообщалось, что в России вырастут цены на популярные сорта сыров.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий