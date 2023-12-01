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Шоссе в США покрылось шоколадом и карамелью после ДТП

UPI: в США трассу завалило коробками с шоколадом и карамелью из-за аварии

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Ohio State Highway Patrol

В США автомобильную трассу завалило коробками с шоколадом и карамелью после ДТП с участием двух грузовиков, пишет портал UPI.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на шоссе в штате Огайо. Два грузовика, один из которых перевозил карамель и шоколад, столкнулись ранним утром, в результате чего содержимое прицепа вывалилось на дорогу. В районе аварии быстро образовалась пробка из автомобилей, растянувшаяся на несколько километров.

Приехавшие на место ДТП полицейские перекрыли движение, после чего вызвали пожарные бригады, чтобы устранить препятствие на дороге. О том, что стало причиной ДТП, на данный момент не сообщается, но следствие по этому делу ведется, добавили в полиции.

Ранее в Германии на трассе перевернулся грузовик с пивом. Водитель грузовика был госпитализирован, он получил легкие травмы.

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