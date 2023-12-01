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Во Внуково разоблачили украинского агента

СК РФ: во Внуково задержали украинского агента, он дал признательные показания

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Shutterstock

Задержанный по подозрению в диверсии уроженец рязанской области с гражданством России и Италии 1988 года рождения признал свою вину в подрыве железнодорожных путей. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Следственного комитета.

Сообщается, что мужчина признал вину в подрыве самодельного взрывного устройства на участке железной дороги в Рязанской области 11 ноября 2023 года, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, а 15 получили повреждения.

По словам мужчины, он был завербован ГУР (Главным управлением разведки минобороны Украины) в феврале 2023 года, а затем прошел диверсионную подготовку в Латвии. Уже в марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.

«У задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях», — сообщили в Следственном комитете.

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, мужчина был задержан в аэропорту Внуково. Его зовут Руслан С.

До этого в Крыму задержали агента Украины за шпионаж за Росгвардией.

Ранее губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге.

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