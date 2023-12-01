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Зампред Сбера назвала «Умную камеру здоровья» незаменимым помощником

Зампред Сбера Голодец: «Умная камера» упростит удаленный осмотр врача

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пресс-служба ПМЭФ.Юниор

«Умная камера здоровья» станет незаменимым помощником, особенно в условиях зимних каникул, заявила зампред Сбера Ольга Голодец накануне официального открытия курорта «Манжерок» на Алтае.

««Умная камера здоровья» — это незаменимый помощник, особенно в условиях зимних каникул, большого скопления людей. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись уха, горла и носа. Эта система связана со СберЗдоровьем», — рассказала она.

Зампред Сбера добавила, что изображения можно сразу отправить врачу, и он в режиме удаленного приема сможет проконсультировать и сказать, нужна ли вам срочная помощь или можно спокойно дождаться врача.

Голодец отметила, что удаленная консультация с использованием «Умной камеры» дает пользователям возможность, не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок, быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях.

По ее словам, решение также может способствовать снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизировать распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях.

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