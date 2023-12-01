Бывшего губернатора Воронежской области Калашникова не стало

Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников ушел из жизни утром 1 декабря в своей квартире на улице Академика Королева в Москве. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

По информации издания, предварительной причиной летального исхода экс-главы регионы стала сердечная недостаточность. Ему было 83 года.

Калашников трудился председателем Воронежского облисполкома в 1990-х годов, позднее стал первым главой администрации Воронежской области, но уже через шесть месяцев его снял с занимаемого поста бывший президент Российской Федерации Борис Ельцин. До 2021 года мужчина занимал должность руководителя мобилизационного управления правительства своего региона.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram-канале о кончине сенатора от областного правительства Владимира Лебедева.

Ранее в Совфеде назвали причину ухода из жизни сенатора Нижегородской области Лебедева.