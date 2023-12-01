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Более 50 тысяч автомобилистов пересели с личных авто на МЦД

Ликсутов: популярность наземного метро растет

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Уже 55 тыс. владельцев личных автомобилей в Москве отдают предпочтение МЦД, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Типичный пассажир диаметров – молодой человек или девушка, у которых есть собственное авто, но для ежедневных поездок они выбирают наземное метро, потому что это быстрее и выгоднее», — отметил Ликсутов.

По его словам, московские диаметры готовы к росту пассажиропотока.

«Поезда курсируют каждые 5-6 минут в часы пик, станции превращают в московские городские вокзалы – они строятся с запасом пропускной способности, а оплату поездок можно осуществлять по привычной для москвичей «Тройке» - пересадки на метро, МЦК и между диаметрами по ней бесплатны», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что по МЦД можно добраться почти до любой точки Москвы или Подмосковья.

«Работают «Белорусско-Савеловский», «Курско-Рижский», «Ленинградско-Казанский» и «Калужско-Нижегородский» диаметры. Пересадки можно делать на таких удобных городских вокзалах, как Площадь трех вокзалов – здесь проходит второй и четвертый диаметр, Белорусская – пересадка с первой на четвертую линию МЦД и многие другие», — отметил Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что удобство и комфорт являются одними из основных причин выбора в пользу МЦД.

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