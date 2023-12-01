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Российские казаки начали наступление на Северском направлении

Казаки на Северском направлении начали охоту на украинские беспилотники

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Алексей Майшев/РИА Новости

Казаки из шестой казачьей бригады имени М.И. Платова ведут наступление на Северском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Атаман».

Отмечается, что за трое суток потери противника составляют 50 человек. Также казаки активно уничтожают технику противника.

Так, за последние дни украинцы лишились пяти минометов, камеры видеонаблюдения, а также установки АГС и одного пикапа. Кроме того, бойцы ведут охоту на беспилотники противника.

«Умелыми действиями казаков сбито пять FPV-дронов и два мультикоптера «Баба Яга». Уничтожение БПЛА особенно важно, так как это «глаза» противника. Без них украинцы гораздо хуже видят передвижения наших ребят. А, соответственно, казаки могут идти вперед значительнее быстрее и с минимальными потерями», — говорится в сообщении. 

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