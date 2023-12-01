Жертвами «шторма века» в Крыму стали пять человек

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказал, что в результате шторма в республике погибли пять и пострадали 12 человек.

«Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях… В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли», — написал Аксенов.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

29 ноября сообщалось, что около 45 тысяч крымчан остаются без электричества.

30 ноября МЧС Крыма оценило в почти 40 млрд рублей сумму ущерба от последствий шторма.

Ранее сообщалось, что ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧС федерального уровня.