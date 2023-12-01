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В Калужской области задержали похитителей восьмилетней девочки

Ирина Волк: в Калужской области задержали похитителей восьмилетней девочки

В Калужской области задержали похитителей восьмилетней девочки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ее коллеги оперативно установили подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Липовой. Отмечается, что злоумышленников разыскивали всю ночь, они были найдены утром 1 декабря в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина.

До этого сообщалось, что восьмилетняя Злата Липова, которую похитили в городе Козельске Калужской области, уже вернулась домой и встретилась с мамой. По словам Златы, ее похитили 29 ноября. Предположительно, злоумышленники, двое мужчин и одна женщина, отвезли девочку в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако по каким-то причинам Злату позже отпустили.

Злату нашли в Тульской области. Прохожие заметили плачущего ребенка и вызвали полицию. Вечером 30 ноября Злата вернулась домой.

Ранее сообщалось, что похищение девочки под Калугой мог организовать отбывающий срок отец ребенка.

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