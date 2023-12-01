В России призвали изменить систему расчета налогового вычета за детей

В России необходимо изменить систему расчета налогового вычета за детей, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, рассчитывать суммы необходимо, ориентируясь на величину регионального прожиточного минимума. Соответствующее предложение она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию письма.

Россияне могут оформить налоговый вычет в размере 1,4 тыс. рублей на первого и второго ребенка и 3 тыс. рублей на третьего и последующих детей, напомнила Лантратова. Выплаты переводятся ежемесячно до момента, пока доход родителя, исчисленный с начала года, не превысит 350 тыс. рублей.

Однако фиксированная сумма вычета не учитывает его реальную пользу для семьи в тот или иной период, социально-экономическую ситуацию, подчеркнула депутат. В частности, она напомнила, что с января 2016 по октябрь текущего года, по данным Росстата, инфляция составила 55,86%.

По этой причине рассчитывать сумму налогового вычета на детей нужно исходя из регионального прожиточного минимума, так как это более гибкий показатель, который отражает социально-экономическую ситуацию в стране, считает Лантратова.

Так, на первого ребенка она предложила установить вычет в размере 20% от величины прожиточного минимума, на второго — 30%, на третьего и последующих — 50%. Выплаты, по мнению депутата, должны поступать до более высокой суммы дохода родителя – с 350 тыс. рублей она призвала повысить ее до 1 млн рублей.

Напомним, в России может появиться новый вид налогового вычета – гражданам могут позволить получать вычеты по НДФЛ при сбережениях. Они будут предусмотрены за взносы в негосударственные пенсионные фонды и на ИИС сроком на 10 и более лет.

Ранее сообщалось о планах вдвое повысить налоговые выплаты за обучение ребенка в вузе в 2024 году. В апреле этого года Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение детей и медицину.