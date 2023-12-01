Врач назвал первые признаки развития деменции

Проблемы с памятью и затруднения в запоминании новой информации могут быть первыми признаками развития деменции. Об этом Pravda.Ru рассказала невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова.

По ее словам, к ранним признакам заболевания также относятся потеря внимания и фокуса, уменьшение способности концентрироваться и поддерживать внимание на задачах, затруднения с ориентацией в пространстве и времени, потеря способности выполнения привычных задач. Также такие люди могут начать испытывать трудности с выполнением простых вещей, например, приготовлением еды, затрудняются принимать решения. У них могут происходить изменения в настроении и поведении, возникнуть апатия, агрессивность или социальная изоляция.

Врач уточнила, что все эти признаки могут меняться в зависимости от типа деменции.

«Диагноз устанавливается на основе комплексного анализа медицинской и невропсихологической истории пациента, а также результатов различных когнитивных тестов и обследований, таких как МРТ и ПЭТ-сканирование мозга. Раннее выявление и дифференциальная диагностика типа деменции имеют значение для разработки оптимального плана ухода и терапии», — заключила Гимранова.

Исследование, опубликованное журнале Alzheimer's & Dementia, до этого показало, что у добросовестных позитивных экстравертов реже диагностируется деменция, чем у людей, склонных к негативным эмоциям. Однако эта разница не связана с физическим повреждением головного мозга.

Ранее сообщалось, что высокий уровень «хорошего холестерина» может увеличивать риск деменции.