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Россиянина задержали за совершение терактов по заданию Украины

СК: жителя Рязани задержали за теракты по заданию военной разведки Украины

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Shutterstock

Завербованный украинской военной разведкой житель Рязани задержан за совершение терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следователей, личность подозреваемого установили во время расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное — Блокпост 204-й км» в Рязанской области. Во время инцидента опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.

Подозреваемым в теракте оказался 35-летний житель Рязанской области, у которого гражданство России и Италии. На допросе задержанный во всем признался.

Мужчина рассказал, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года подозреваемый вернулся в Рязань.

Во время обысков у задержанного нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также средства связи и электронные носители информации, на которых есть фото- и видеоотчеты о совершенных преступлениях.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) устроила в железнодорожном туннеле в Бурятии взрыв.

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