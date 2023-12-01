Диетолог назвала самые опасные десерты

Самыми вредными десертами являются те, в составе которых есть сахар и жир. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Самыми опасными для фигуры и для сердечно-сосудистой системы все-таки являются десерты, в которых комбинация жиров и сахара, то есть это с большим количеством крема, особенно если различные модифицированные сливки с трансжирами. Это считается наиболее вредным», — уточнила эксперт.

По ее словам, более полезными вариантами сладостей считаются те, в которых нет сахара. Например, шоколад или пастила. Кроме того, можно присмотреться к веганским десертам с орехами и сухофруктами, которые готовят с использованием сока и меда. Однако диетолог напомнила, что и такие сладости не являются низкокалорийными, поэтому есть их стоит в ограниченном количестве.

«Важно выбирать в первую очередь десерт, который вам по душе и доставляет удовольствие и, конечно, соблюдать размеры порций, чтобы не превысить суточную калорийность, употребляя их в первой половине дня. Тогда это будет безопасно», — добавила Русакова.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики. По ее словам, в этих продуктах содержится большое количество ароматизаторов и сахара, а в вафлях — еще и трансжиров.

Ранее сообщалось, что продукты с высоким гликемическим индексом вызывают нарушения обмена веществ.