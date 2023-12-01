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Уборщица пыталась поджечь военкомат в Кемеровской области

Украинские мошенники убедили уборщицу поджечь военкомат в Кемеровской области

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Freepik.com

Уборщица попыталась поджечь военкомат в Кемеровской области с помощью банки с горючей жидкостью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 40-летняя местная жительница пришла к зданию военкомата в городе Анжеро-Судженске на Прокопьевской улице и метнула в него литровую стеклянную банку с зажигательной смесью. При ударе об окно емкость разбилась, но пожара не случилось — жидкость загорелась на асфальте и подоконнике. Огонь смог быстро потушить охранявший здание полицейский, который и задержал поджигательницу. Задержанной оказалась уборщица местного сельхозкооператива.

Выяснилось, что весь ноябрь женщине названивали по мессенджеру. Неизвестные представлялись сотрудниками Центробанка и говорили, что с ее счета пытаются украсть деньги. Женщину вынудили взять 700 тысяч в кредит и отправить их на «безопасные» карты. Затем пострадавшей сказали, что для уничтожения мошенников и кредитных документов необходимо поджечь военкомат.

В отношении обманутой украинскими мошенниками россиянки возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка в Москве лишилась двух квартир и отдала 19 млн мошенникам из Москва-Сити, думая, что это инвестиции.

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